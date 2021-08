광주·전남 23일 태풍 '오마이스' 영향권…최대 200㎜ 물폭탄

천둥·번개 동반 거센 바람도

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주와 전남지역이 제12호 태풍 '오마이스' 영향을 받아 23일부터 이틀간 최대 200㎜ 이상의 많은 비가 내리겠다.

22일 광주지방기상청에 따르면 태풍 오마이스는 이날 오후 3시 기준 일본 오키나와 서남서쪽 약 310㎞ 부근 해상에서 시속 18㎞의 속도로 북서진하고 있다.

오마이스는 계속 북상해 23일 오후 제주도 부근을 지나 밤에는 남해안에 상륙할 것으로 예상된다.

23일과 24일 광주와 전남지역 예상 강수량은 100~300㎜다. 전남 남해안과 지리산 부근은 400㎜ 이상의 많은 비가 예보됐다. 시간당 70㎜ 이상의 강한 비가 내리는 곳도 있겠다.

바람도 거셀 것으로 보인다. 35~60㎞/h(10~16m/s), 최대순간풍속 100㎞/h(30m/s) 이상의 매우 강한 바람이 불겠다.

오는 24일에도 태풍의 직접적인 영향으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고 많은 비가 내릴 것으로 기상청은 내다보고 있다.

기상청 관계자는 "태풍 '오마이스'의 세력이 약화돼 열대저압부 영향으로 비가 내리겠다"며 "비 피해가 없도록 선별진료소·비닐하우스 등 시설물 관리와 해상 안전사고에 유의해야 한다"고 말했다.

