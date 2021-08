비대위說은 '황당무계'라던 윤석열…측근은 "이준석 사퇴 아님 묵언수행해야"

민영삼 국민통합특보 SNS에 이준석, 유승민 캠프行 주장

해당 발언 논란되자 글 삭제 후 사의표명

윤석열 측 입장 곤혹스러워져

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 대선 캠프 관계자가 이준석 국민의힘 대표를 사퇴 등을 거론하며 비판하는 글을 썼다 논란이 되자 해당 글을 삭제하고, 사의를 표명했다. 비상대책위원회 체제를 검토설은 ‘황당무계’하다는 윤 전 총장 측의 해명이 군색해졌다.

22일 민영삼 윤 전 총장 측 국민통합특보는 사회관계망서비스(SNS)에 "정권 교체 대업 완수를 위해 이 대표는 대표 사퇴 후 유승민 캠프로 가서 본인 맘대로 하고 싶은 말 다 하든지, 대표직 유지하며 대선 때까지 묵언수행 하든지 둘 중 하나를 선택해야 한다고 판단된다"는 글을 남겼다.

민 특보의 이 같은 글은 이 대표가 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원과 가깝다는 점을 거론하며, 이 대표를 비판 한 것이다. 대선 경선 과정에서 불공정이 우려되는 만큼 이 대표가 물러나거나, 경선 전반에서 손을 떼라는 것이다.

해당 글이 논란이 되자 민 특보는 "캠프와는 전혀 관계없이 제 개인적인 판단에서 단상을 올린 것"이라며 "오해의 소지가 있어 게시글을 닫았다"고 밝혔다. 하지만 사태 수습이 안 된다고 판단했는지 결국 사의를 표명했다.

윤 전 총장 측은 기자들에게 공지를 통해 "민 특보가 사의를 표명했다"며 "국민캠프에선 이를 수용해 특보직에서 해촉했음을 알려드린다"고 밝혔다.

이미 해당 내용이 알려져 이 대표와 윤 전 총장 사이의 갈등 상황 문제가 더욱 우려스러운 상황으로 치닫게 됐다.

윤 전 총장은 이날 오전 기자들과 만난 자리에서 캠프에서 비대위 체제에서 대통령 후보 경선을 치르는 방안을 검토 중이라는 언론 보도 등에 대해 "비대위라는 것은 전당대회를 통해 임기가 보장된 대표를 끌어내린다는 의미"라면서 "이것은 상식적으로 말이 되지 않는 황당무계한 이야기"라고 말했다.

하지만 캠프 인사가 공공연하게 이 대표 체제 해체를 주장했음이 확인됨에 따라, 입장은 곤혹스럽게 됐다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr