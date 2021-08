尹 캠프 특보, 이준석에 "대표 사퇴 후 유승민 캠프 가든지"…논란 일자 삭제

"제 개인적 판단에 단상 올린 것" 해명

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 캠프 측에서 이준석 국민의힘 대표를 향해 "유승민 캠프로 가라"며 비판했다가, 논란이 커지자 글을 삭제했다.

윤 전 총장 캠프 소속 민영삼 국민통합특보는 22일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 이 대표를 향해 "정권 교체 대업 완수를 위해 둘 중 하나를 선택해야 한다고 판단된다"며 "대표 사퇴 후 유승민 캠프로 가서 본인 맘대로 하고 싶은 말 다 하든지, 대표직 유지하며 대선 때까지 묵언수행 하든지. 둘 중 하나를 선택해야 한다고 판단된다"라고 말했다.

이 대표가 유승민 전 국민의힘 의원과 두터운 친분을 유지하고 있는 점을 거론해 대선 경선 관리의 불공정성 문제를 지적한 것으로 풀이된다.

그러나 이같은 글에 대해 일각에선 대선 캠프 특보가 당 대표를 공개적으로 비판한 것은 부적절하다는 지적이 나왔다.

이런 가운데 민 특보는 글을 올린 지 4시간여 만에 이를 삭제한 뒤, "캠프와는 전혀 관계없이 제 개인적인 판단에서 단상을 올린 것"이라며 진화에 나섰다.

또 "오해의 소지가 있어 게시글을 닫았다"며 "언론인들께서 오해가 없길 바란다"라고 덧붙였다.

한편 민 특보는 지난 18일 윤 전 총장 캠프에 영입됐다. 과거 민주평화당 최고위원을 지낸 바 있는 그는 'TV조선' 등 종편 방송에서 패널로 출연하며 이름을 알린 바 있다.

윤 전 총장 캠프는 앞서 민 특보를 포함해 호남 출신 인사를 여러 명 영입했다.

이와 관련, 윤 전 총장은 지난 18일 국립 서울현충원에 있는 고(故) 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 "김대중 정신에는 민주화를 위한 헌신, 인권도 있지만, 화합으로 경제 발전의 토대를 구축한 것도 있다"며 "우리나라의 모든 지도자가 김 전 대통령의 정신을 이어받아야 한다"고 외연 확장의 중요성을 강조했다.

