이재명 "기후위기를 신재생에너지 전환 기회로 삼자"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 22일 '에너지의 날'을 맞아 기후위기를 에너지 대전환의 기회로 삼자고 제안했다.

이 지사는 이날 페이스북을 통해 "좁은 한반도에서 조차 우리는 기후위기를 피부로 체감하고 있다"며 "동남아시아 스콜 같은 소나기가 자주 내리고, 한쪽에선 폭염이 지속되는데 한쪽에선 침수피해가 발생하고 있다"고 했다.

그러면서 "전문가들은 기후위기를 대비하지 못하면 인류에게 미래는 없다고 한목소리로 경고하고 있다"며 "'기후변동에 관한 정부간 패널(IPCC)'도 산업화 이전과 비교해 지구온도 상승을 1.5℃ 이내로 억제할 것을 권고했고, 그 기후시계는 이제 7년 10개월 밖에 남지 않았다"고 덧붙였다.

나아가 "스위스 재보험사 분석에 따르면 2050년 기후위기로 입을 경제적 피해가 회복 불가능한 수준이라고 한다"며 "세계적으로 GDP 18% 감소, 우리나라 역시 연간 GDP 2.7%에서 12.8%까지 감소될 것으로 예상된다"고 전했다.

이 지사는 따라서 "인류가 직면한 기후위기에 대응해 2050 탄소중립을 실현하려면 에너지 대전환은 더 이상 피할 수 없다"며 "전환적 위기를 기회로 바꾸려면 화석연료 사용을 중단하고 태양광과 풍력처럼 재생에너지를 확대해야 한다"고 강조했다.

또 "문재인 정부도 '재생에너지 3020'을 비롯해 에너지전환 정책을 추진해 왔다"며 "그 결과 성과도 나타나고 있고, 올 여름 전력피크 시간대 태양광 발전량 기여도가 11%를 넘어선 것으로 확인됐다. 10GW가 넘는 규모로 신규원전 7기 이상 효과"라고 평가했다.

이 지사는 하지만 "이것 만으로는 부족하다"며 "기후위기를 에너지 대전환을 통해 반드시 극복하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr