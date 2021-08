[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선경선 후보가 22일 서울 용산구 전자랜드에 위치한 숙명여자대학교 캠퍼스타운사업단을 방문, 여성청년 스타트업 관계자들과 간담회를 갖고 있다.

