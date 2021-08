보이스피싱 피해예방 콘텐츠 공모전…10월 말 접수마감

"보이스피싱 피해 예방을 위해 국민 여러분의 다양한 아이디어를 찾습니다"

[아시아경제 박선미 기자]국민들의 보이스피싱 경각심을 높이고 피해예방을 위한 우수 홍보콘텐츠의 발굴을 위해 금융감독원 및 금융협회·중앙회 등이 공동으로 보이스피싱 피해예방을 위한 콘텐츠 공모전을 개최한다.

22일 금감원 및 각 금융협회·중앙회 등은 보이스피싱에 대한 대국민 경각심을 제고하고 효과적인 피해예방 교육·홍보를 위해 보이스피싱 피해예방을 위한 콘텐츠 공모전을 공동 개최한다고 밝혔다.

관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 보이스피싱 피해예방을 위한 다양한 주제를 동영상·카드뉴스·웹툰으로 표현해 제출하면 된다. 접수·제출 기한은 9월13일부터 10월31일까지다.

제출된 작품에 대해서는 공모전 주최기관 및 외부 전문가로 구성된 심사위원회의 심사를 거쳐 총 14명(팀)을 시상할 예정이며 총 2000만원의 포상 및 상금이 주어진다. 수상작은 향후 보이스피싱 피해예방을 위한 각종 교육과 홍보에 다양하게 활용될 예정이다. 공모전과 관련한 세부사항은 금융감독원 보이스피싱 지킴이 홈페이지에서 확인할 수 있다.

아울러 공모전을 널리 알리기 위해 '동네방네 소문내기 이벤트'도 진행한다. 10월15일까지 '보이스피싱 공모전 이벤트 포스터'를 소셜네트워크서비스(SNS), 카페, 블로그 등에 올리고 URL주소, 캡쳐사진을 보내면 추첨을 통해 100명에게 커피쿠폰을 제공한다.

