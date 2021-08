피치 "바이든 행정명령에도 美 전기차 보급 EU에 뒤처질 것"

[아시아경제 박병희 기자] 조 바이든 미국 대통령의 행정명령에도 불구하고 미국의 전기차 보급 속도가 유럽연합(EU)에 뒤처질 것으로 신용평가사 피치가 예상했다.

22일 외신에 따르면 피치는 최근 논평에서 바이든 대통령의 친환경차 산업 육성 행정명령이 미국 내 전기차 수용 확대에 도움이 될 수는 있지만 다른 나라에 비해서는 신중한 접근이라고 평가했다. 바이든 대통령은 2030년부터 신차의 절반을 전기차(BEV)나 플러그인하이브리드차(PHEV), 수소전기차(FCEV)를 포함한 무공해차(ZEV)가 차지하도록 만들기 위한 행정명령을 이달 초 내렸다.

하지만 피치는 바이든 행정명령에서 정한 목표가 유럽연합(EU)이나 영국, 중국 등과 비교하면 적극성이 덜하다고 평했다. 이는 바이든 정부가 환경단체와 노동조합의 상충되는 요구를 절충하려 하기 때문이라고 설명했다.

피치는 이번 행정명령의 비용을 마련하기 위해선 의회 협조도 필요한데 현재로선 협조 여부가 불확실하다는 점도 한계점으로 꼽았다.

피치는 이번 행정명령이 미 자동차 업체의 신용등급에 미칠 단기적인 영향은 없다고 평가했다.

영국의 경제 분석기관인 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)도 최근 논평에서 미 정부가 친환경 차량으로 전환을 가속하려 하지만 미국의 전기차 산업은 정부 보조금이 비교적 작고 의무 목표치가 없어 EU나 영국, 캐나다 등에 비해 뒤처질 것이라고 내다봤다. 특히 미국 차량 중 전기차 비중이 50%에 도달할 시기는 2030년이 아닌 2036년에나 가능할 것으로 예상했다.

