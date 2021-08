"2사 만루 위기 막으면 200만원" … 이마트24, SSG랜더스와 기부금 전달

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 500 등락률 -0.29% 거래량 186,060 전일가 170,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 "3일간의 혜택" … SSG닷컴, '쇼핑 익스프레스' 앙코르 행사이마트, '가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리바다' 캠페인 전시"코로나 속 건강이 최고" … 이마트, 홍삼·비타민 선물세트 30% 늘려 close 24가 2021년 프로야구 시즌 후반기 동안 SSG랜더스의 홈경기 상황에 따라 기부금을 전달하는 사회공헌 활동을 펼친다고 22일 밝혔다.

이마트24의 숫자 '24'와 야구의 '2사' 상황을 연계해 홈경기 때 주자가 있는 투아웃 상황에서 SSG랜더스 투수가 삼진을 기록하면 50만원의 기부금을, 2사 만루 위기에서 삼진으로 마무리하면 200만원을 기부금으로 적립한다.

적립된 기부금은 시즌 종료 후 삼진을 기록한 선수들과 이마트24의 이름으로 전달돼 유소년 야구선수들과 소외계층 어린이들의 꿈을 지원하는 데 쓰일 예정이다.

이마트24는 이같은 기부금 전달을 통한 사회공헌 활동이 ESG 경영을 실천하는 것은 물론 프로야구에 대한 고객들의 관심과 주목을 높이고, 야구장을 방문에 응원하는 야구팬부터 집에서 경기를 관람하는 '집관족'에게 이마트24를 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. SSG랜더스가 2사 만루 상황에서 삼진을 기록할 때마다 경기장 전광판에 이마트24의 기부 메시지와 누적기부금을 노출해 선수들의 기를 살리고 경기 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다.

앞서 이마트24는 지난달 'SSG랜더스 라거', '슈퍼스타즈 페일에일', '최신맥주 골든에일' 등 야구맥주 3종을 출시하며 야구마케팅에 뛰어들었다.

이마트24 마케팅팀 한현민 파트너는 "SSG랜더스와 함께 할 수 있는 사회공헌 활동을 고민하던 중 이마트24를 떠올릴 수 있고 관객들의 호응을 이끌어 낼 수 있는 기부 행사를 기획했다"며 "다양한 사회공헌 및 상생 활동을 통해 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr