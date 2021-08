홍준표, 尹·崔 저격 "대통령 '수습생'을 하겠다는 건지… 딱하다"

윤석열 '망언', 최재형 '선거법 위반' 논란 지적

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 국민의힘 의원이 같은 당 후보인 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장을 향해 "대통령을 하겠다는 건지 대통령 시보(試補: 수습생)를 하겠다는 건지"라고 비판했다.

홍 의원은 21일 페이스북을 통해 "벼락치기로 출마해서 한 분(윤 전 총장)은 '1일 1 망언(亡言)'으로 시끄럽다가 잠행하면서 국민 앞에 나서는 것을 회피하고 한 분(최 전 원장)은 계속되는 선거법 위반 시비로 국민들을 피곤하게 하고 있다"며 이같이 밝혔다. 이어 이들을 향해 "참 딱하고 안타깝다"고 했다.

국민의힘 '영입 주자'인 윤 전 총장과 최 전 원장은 최근 각종 논란에 휩싸였다. 윤 전 총장은 인터뷰, 현장 행보 등에서의 발언이 문제가 되자 휴가를 갖고 공개 행보를 피하고 있다. 최 전 원장도 지난 19일 대구·경북 재경향우회장단이 지지선언을 한 것을 두고 선거법 위반이라는 지적이 제기되고 있다. 그는 앞서 지난 6일에도 대구서문시장에서 마이크로 지지 호소를 해서 대구시 선관위로부터 선거법 위반 경고를 받은 바 있다.

이에 대해 홍 의원은 "대통령이라는 자리를 그렇게 만만한 자리로 보셨다면 그건 크나큰 착각이다"라며 "대통령이라는 자리는 오랫동안 준비하고 경험하고 공부해야만 5000만 국민의 생명과 재산을 책임질 수 있는 국가의 운명이 걸린 중차대한 자리"라고 강조했다.

그러면서 "다시 한 번 잘 생각해 보시고 대통령 시보가 아닌 대통령에 도전하도록 하십시오"라고 전했다.

