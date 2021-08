당내분란 이준석 심경 토로…"경선버스 준비했더니 운전대를 뽑아갔다"

"토론회 하면 어떤 후보가 유불리해지냐"

"서병수 의원도 안 된다면 어떤 사람 모서야 불공정 프레임 피하나"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표가 21일 대선 경선 과정에서 불거진 당내 갈등 상황에 대해 불편한 심경을 토로했다.

이 대표는 이날 MBC 라디오 방송에 출연해 "경선 버스를 8월 말에 출발한다고 버스를 세워놓고 기다리고 앉아 있었더니 갑자기 사람들이 운전대를 뽑아가고 밖에다 페인트로 낙서하고 의자를 다 부수고 이런 상황인 것 같다"고 말했다. 이어 "앉았더니 운전대가 없다"고 말했다.

당내 경선준비위원회가 준비한 토론회 일정 등과 관련해 후보들이 반발한 데 이어 원희룡 전 제주도지사 등이 사적 통화 내용 등을 공개하며 이 대표를 비판하고 나선 것 등에 대한 심경을 토로한 것으로 보인다.

이 대표는 논란의 시발점이었던 토론회와 관련해 본인이 무관하다는 입장을 밝혔다. 그는 "박진 의원 등 아직까지 주목받을 기회를 받지 못했던 분들이 빠른 시점에 주목받을 기회를 받지 못했던 분들이 기회를 만들어줬으면 좋겠다 요구한 것으로 알고 있다"며 "이것을 (특정 후보의) 유불리 문제로 가 버리면, 불공정 경선 프레임을 씌우려는 것"이라고 지적했다.

이 대표는 "토론회를 하거나 비전 발표회를 하면 갑자기 어떤 후보가 유리해지고 불리해지냐"며 "진짜 버스에 앉아 있다 별 얘기를 다 듣는다"고 말했다. 이외에도 그는 "(토론회) 한 두 번 붙이는 거 크게 의미가 없다"고도 말했다.

이 대표는 불공정경선 프레임도 정면 반박했다.

그는 "경준위원장을 맡은 서병수 의원이 유승민계냐"며 "저는 오히려 유승민계 논란을 의식해 친박 색채가 아주 강한 서 위원장을 (경준위원장)으로 모신 건데 거기에 불공정 프레임을 씌우면 제가 이쩌 어떤 분을 모셔야 불공정 프레임을 기계적으로 회피할 수 있냐"고 말했다.

이 대표는 "서 위원장에게는 제가 죄송한 마음을 갖고 살아야 할 것 같다"며 "5선 의원을 짓밟아가며 이렇게 했다는 게 믿기지 않는다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr