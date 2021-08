[아시아경제 부애리 기자] 홍콩주재 일본영사관 인근에 있던 일본군 위안부 소녀상이 철거됐다.

20일 교도통신에 따르면 동상을 설치했던 단체 측이 이달 초 소녀상 3점을 철거했다.

홍콩의 반일단체인 댜오위다오보호행동위원회 등은 중일전쟁 발발 80주년이던 2017년 일본총영사관이 입주한 건물 인근 육교에 한국과 중국인 위안부를 상징하는 동상을 세운 바 있다.

홍콩 정부는 지난달 이 단체에 동상을 철거하지 않으면 압수하겠다는 방침을 전했다고 교도통신은 보도했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr