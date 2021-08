테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래

코스피 0.7%·코스닥지수 1.4%대 하락

[아시아경제 이민지 기자]코스피가 미국발 조기 테이퍼링(자산매입 축소) 이슈와 중국 정부의 유동성 축소가 현실화 될 수 있다는 우려에 짙은 내림세를 보이고 있다.

20일 오후 1시 19분 코스피는 전 거래일 대비 0.65%(20.62포인트) 내린 3077.21을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.43%(13.27포인트) 오른 3111.10으로 장을 시작해 장중 3122.09까지 상승했지만, 이내 하락 전환해 오후에도 내림세를 이어가고 있다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관은 각각 2070억원, 88억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 2070억원어치 주식을 팔았다.

테이퍼링에 대한 두려움이 커진 상황에 중국 정부의 유동성 축소 이슈가 불거지면서 지수에 부정적인 영향을 준 것으로 분석된다. 이날 중국 인민은행은 대출우대금리(LPR) 인하 또는 지준율 인하에 나설 것이란 시장의 기대에도 금리 동결을 결정했다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “지수 하락은 중국 정부의 유동성 축소가 현실화하는 것이 아니냐는 의구심이 확산된 영향을 받은 것”이라며 “한국 증시는 중국 증시의 변화에 상당히 민감한 반응을 보일 수 있다”고 설명했다.

시가총액 상위종목을 보면 SK하이닉스(0.49%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 899,000 전일대비 5,000 등락률 +0.56% 거래량 170,556 전일가 894,000 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 셀코리아 외인, 2차전지는 담았다코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (0.56%)는 소폭 상승했지만, 이외의 종목들은 모두 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 16,810,397 전일가 73,100 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 '펜트업' 줄고 원자재값↑…하반기 TV사업 부담 커진 삼성-LG치솟는 공포지수에도 지수 방어하는 개미들 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (-0.41%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 424,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 444,374 전일가 424,500 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 셀코리아 외인, 2차전지는 담았다코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-0.35%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 2,500 등락률 -1.71% 거래량 2,199,903 전일가 146,500 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close (-1.37%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 777,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 217,124 전일가 777,000 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 셀코리아 외인, 2차전지는 담았다장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-0.39%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 91,500 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 9,543,173 전일가 92,000 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 증시 '새내기' 카뱅·크래프톤, 하락장에서도 빛났다모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (-0.65%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 5,000 등락률 -2.42% 거래량 960,153 전일가 206,500 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-1.94%) 등도 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.42%(14.12포인트) 하락한 977.03에 거래됐다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.59%(5.87포인트) 오른 997.02로 장을 시작해 장 초반 1000선을 상회하기도 했지만, 현재는 하락 폭을 키우고 있다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 807억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 636억원, 183억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 111,600 전일대비 2,500 등락률 -2.19% 거래량 649,377 전일가 114,100 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-1.49%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 410,900 전일대비 7,200 등락률 +1.78% 거래량 81,485 전일가 403,700 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속SK실트론 등 3사, 대구경북혈액원과 임직원 헌혈 협약 장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (-0.35%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 118,700 전일대비 4,900 등락률 -3.96% 거래량 695,251 전일가 123,600 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-3.24%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 62,100 전일대비 3,400 등락률 -5.19% 거래량 1,014,187 전일가 65,500 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-4.43%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,900 전일대비 1,900 등락률 -1.29% 거래량 96,186 전일가 146,800 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close (-2.04%)은 하락했고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 313,600 전일대비 2,100 등락률 +0.67% 거래량 343,629 전일가 311,500 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 셀코리아 외인, 2차전지는 담았다약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close (0.55%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,800 전일대비 800 등락률 -0.50% 거래량 568,861 전일가 161,600 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (0.31%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 2,500 등락률 -1.71% 거래량 2,199,903 전일가 146,500 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close 게임즈(2.37%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 4,400 등락률 +6.52% 거래량 932,498 전일가 67,500 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (6.37%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,950 전일대비 650 등락률 +1.57% 거래량 2,770,195 전일가 41,300 2021.08.20 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (1.09%)는 올랐다.

