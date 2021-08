에이스침대, 상반기 매출 22.9% 증가한 1716억…역대 최대

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 50,600 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 9,476 전일가 50,400 2021.08.20 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '에이스스퀘어 관악점' 오픈…"지상 6층 규모 도심속 초대형 매장""리클라이너 앉아 영화 관람"…에이스침대-CGV 콜라보 에이스침대, 지난해 매출 2895억원 기록 close 의 올해 상반기 매출이 역대 최고치를 기록했다.

20일 에이스침대는 올 상반기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 22.87% 증가한 1716억원, 54.92% 오른 400억 원으로 창사 이래 최고 기록을 경신했다고 밝혔다. 같은 기간 당기순이익도 338억원으로 48.76% 늘었다.

코로나19 사태 장기화로 생활 방식이 집 중심으로 바뀌면서 인테리어, 프리미엄 가구 등에 대한 관심은 날로 증가하고 있다. 이 같은 상황 속 에이스침대의 상반기 역대 최고 매출 달성에는 제품 체험을 강조하며 소비자 접점을 확대한 점이 주효한 것으로 분석된다.

에이스침대는 전국 주요 지역에 거점 매장인 '에이스스퀘어'를 오픈하고, '침대 만은 직접 누워 보고 구매해야 한다'는 기업 철학을 반영해 프리미엄 체험 공간을 확대하고 있다. 최근에는 서울 관악구 봉천동에 약 935.5㎡(283평) 면적에 지상 6층 규모의 에이스스퀘어 관악점을 오픈했다.

에이스스퀘어는 고객들이 여러 공간에서 프레임과 매트리스, 침실 인테리어를 살펴보고 경험할 수 있다. 매장에 상주하고 있는 침대 전문가의 큐레이팅 서비스를 통해 개인의 체형과 수면 습관에 맞춘 침대나 가구를 선택할 수 있게 도움을 받을 수 있다

안성호 에이스침대 대표는 "최고의 품질을 바탕으로 고객들이 직접 자신에게 맞는 제품을 체험하고 구매할 수 있도록 소비자 접점을 확대해 나갈 것"이라며 "새로운 광고모델 블랙핑크 제니와 함께 시작한 신규 광고 캠페인을 중심으로 다양한 광고 마케팅 활동과 고객 맞춤 프로모션을 통해 매출 증가세를 유지해 나가겠다"고 말했다.

