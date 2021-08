김성진 외국인투자옴부즈만 재위촉…임기 3년

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 제 8대 외국인투자옴부즈만으로 김성진 옴부즈만이 재위촉됐다고 20일 밝혔다. 임기는 2024년 8월까지 3년이다.

외국인투자옴부즈만은 외국인투자촉진법 규정에 따라 외국인투자기업의 애로사항을 처리하기 위해 대통령이 위촉한다.

김 옴부즈만은 2018년 8월부터 제7대 외국인투자옴부즈만으로 위촉돼 외국인 투자(외투) 기업들의 고충을 해결하고 투자 환경을 개선하는데 힘을 보탰다. 지난 5월에는 법무부와 투자자·국가 간 분쟁(ISD)을 예방하기 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.

외국인투자옴부즈만 제도는 1999년 10월 외투기업들의 애로를 해결하고 효율적인 사후 지원을 하기 위해 도입됐다. 옴부즈만은 KOTRA에 사무소를 두고 있으며 분야별 전문위원(홈닥터)을 채용해 투자가의 고충을 처리하고 있다.

김 옴부즈만은 "각종 규제를 선제적으로 개선하고 4차 산업혁명, 탄소중립, 첨단기술 등 전문분야에 관한 외투기업들의 고충에 적극적으로 대응하겠다"며 "관련 지원 체계를 지속적으로 확충해 외투기업들이 한국 경제에 기여하도록 노력하겠다"고 말했다.

