남부서, 학교전담 경찰관 청소년 흡연지도 및 유해환경 점검

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부경찰서는 19일 개학을 맞아 남구다목적 체육관과 함께 청소년의 흡연지도 및 유해환경을 점검했다.

지도 점검에선 주민 민원 다발 지역을 중심으로 PC방, 카페, 편의점, 공터 등에서 무분별한 흡연의 위험에 노출된 청소년들을 바르게 인도함과 동시에 흡연 청소년을 적극 계도했다.

일반음식점, PC방, 편의점, 노래연습장을 대상으론 주류, 담배 등 유해약물 판매, 유해 표시 문구 스티커 부착 여부, 청소년 출입시간 준수 등 청소년보호법 위반행위를 집중 점검했다.

19세 미만 청소년들을 대상으로 술·담배판매를 금지하는 문서를 배포해 업주 스스로 청소년 보호법을 준수할 수 있도록 적극 홍보했다.

남부경찰서 관계자는 "청소년 보호를 위해 합동점검에 참여한 남구다목적 체육관 관계자 분들에게 감사를 표한다"며 "청소년을 유해환경으로부터 보호하고, 흡연을 예방하는 등 청소년들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 지속적인 활동을 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr