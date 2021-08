[아시아경제 송승섭 기자]미 주요 외신들이 아시아 증시가 19일(현지시간) 올해 중 최저 수준으로 떨어졌다고 보도했다.

모건스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI)이 이날 장중 집계한 아시아 태평양 주가지수(일본 제외)는 1.63%를 기록했다. 지난해 12월 이후 최저다. 한국 증시 코스피와 코스닥은 각각 1.93%, 2.93% 급락했다. 홍콩의 항셍과 대만 자취안 지수, 일본 닛케이 지수, 중국 상하이종합지수도 하락세를 보였다.

시장 전문가들은 델타변이에 따른 코로나19 재확산과 미국 연방준비제도(연준)의 테이퍼링(자산 매입 축소)을 원인으로 꼽았다. 지난달 공개된 연준 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 회의 참석자 대다수가 "올해 자산 매입 속도를 줄이기 시작하는 게 적절할 수 있다"고 발언했다.

