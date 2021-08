하이투자증권, 카카오톡 이모티콘 증정 이벤트 추가 진행

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 카카오톡 채널 등록시 이모티콘을 증정하는 이벤트를 추가로 진행한다고 19일 밝혔다.

하이투자증권은 17일 오후 2시부터 카카오톡 하이투자증권 채널을 등록한 고객 선착순 10만명에게 오늘의 짤 이모티콘을 지급하는 이벤트를 진행했다. 이벤트는 오픈 30분만에 물량이 모두 소진되며 조기 종료됐다.

이번에 제작돼 지급된 이모티콘은 오늘의 짤 브랜드와 협력해 만들어진 16종 한정판이다. 추가 이벤트는 19일 오후 2시부터 선착순 10만명을 대상으로 진행된다. 1차와 마찬가지로 하이투자증권 계좌 보유 여부와는 무관하게 참여 가능하며 1차 이벤트에 참여한 고객은 재참여가 불가하다.

하이투자증권 관계자는 "보다 많은 고객에게 이벤트 참여 기회를 주고자 긴급하게 추가 이벤트를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 이벤트 기획으로 고객들과의 유쾌한 소통을 이어갈 것"이라고 말했다.

