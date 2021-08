우상호 "투기 의혹, 경찰 무혐의로 명예 회복…희생의 정무적 전술, 동의 못해"

[아시아경제 박철응 기자] 우상호 더불어민주당 의원이 부동산 투기 의혹에 대해 경찰의 무혐의 결론이 나왔다고 밝혔다.

우 의원은 19일 페이스북을 통해 "농지법 위반 혐의에 대해 경찰당국이 혐의없음 결론을 내렸다. 사필귀정, 당연한 결론"이라며 "이로써 권익위의 부실한 조사와 민주당 지도부의 출당 권유로 훼손당한 명예가 회복되었다"고 했다.

민주당 지도부의 정무적 판단에 대한 비판도 내놨다. 우 의원은 "자기 당 소속 구성원의 혐의가 상당한 근거에 의해 입증된 상황이 아닌데 출당 권유라는 사실상의 징계조치를 내리는 것이 과연 합당한 것일까"라며 "국회의원의 정치적 생명이 달려 있는 문제를 당사자의 소명도 듣지 않고 출당권유라는 결정을 내렸다. 고육책이니, 읍참마속이니 그럴듯한 명분을 들이댔지만, 정당사상 초유의 일"이라고 짚었다.

그러면서 "당이 어려워졌다고 죄 없는 당 구성원을 희생시켜 위기를 모면하는 방법이 정무적 전술로 정착된다면, 정당이 존립할 수 있을까? 과연 이것이 정무적 판단의 영역일까? 나는 동의할 수 없다"고 강조했다.

우 의원은 "우리 당은 오랜 야당 시절을 거치며 권력자와 사법기관의 탄압을 받아 동지들을 잃어왔던 역사가 있다. 그럴 때마다 동지를 보호하고 함께 싸워왔던 전통이 있다. 준징계 조치조차 사법부의 1심 판결이 난 이후 논의되었던 것이 오랜 관행"이라며 "이런 전통이 무너진다면, 정당이 나를 지켜준다는 믿음이 무너진다면 과연 정당 구성원들이 치열하게 싸워나갈 수 있을까?"라고 비판했다.

그는 민주당 지도부의 출당 권유를 거부해 왔다. 우 의원은 "억울하고 사리에 맞지 않는 조치라고 생각했지만 당 지도부를 공개적으로 비판하지 않고 두 달 넘게 칩거해왔다. 공개적인 반발로 당내 갈등을 유발해선 안된다고 생각했기 때문"이라며 "이제 명예가 회복된만큼 모든 것을 잊고 정권재창출을 위해 최선을 다하겠다고 약속드린다"고 했다.

