비보존 제약, 한미약품 출신 박완주 신임 사장 영입

[아시아경제 김지희 기자] 비보존 제약이 영업 마케팅 분야 강화를 위해 한미약품 출신의 박완주 사장을 영입했다고 19일 밝혔다.

박 사장은 성균관대 경영학 석사를 마치고 한미약품 영업 마케팅 분야에서 27년간 근무했다. 2015년 총괄 영업본부장을 끝으로 정년 퇴임한 이후 이니스트바이오제약에서 4년간 부사장으로 근무하며 개발, 영업, 마케팅, 관리 등 다양한 업무를 경험했다.

박 사장은 “상반기에 있었던 여러 악재들을 조기에 청산하고 내부 결속력을 강화, 신약 위주의 영업 마케팅 조직을 구축해 글로벌 제약사로의 변신에 일조하겠다”며 “비마약성 진통제 오피란제린과 후속 경구용 진통제 및 중독 치료제 후보물질 VVZ-2471을 개발한 비보존의 혁신 신약 연구 개발 성과가 실질적인 매출로 이어지도록 기반을 닦아 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.

