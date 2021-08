곡성군 드림스타트, 112가구에 안심 돌봄 꾸러미 지원

필수 위생용품, 취식하기 좋은 간식등

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 곡성군(군수 유근기)이 드림스타트 대상 112 가구에 안심 돌봄 꾸러미를 지원한다고 19일 밝혔다.

안심 돌봄 꾸러미는 건강 식품과 감염병 예방 용품으로 구성됐다.

건강식품의 경우 누구나 손쉽게 조리할 수 있는 가공식품과 함께 간편하게 취식하기 좋은 간식으로 준비해 편의성을 높였다. 감염병 예방 용품으로는 3중 필터 마스크, 손 세정제, 소독제, 핸드크림 등 필수 위생용품으로 이루어졌다.

꾸러미 물품은 코로나19 예방을 위해 마스크 및 위생장갑을 착용한 아동통합사례관리사가 직접 대상 가정을 방문해 전달할 예정이다.

이번 꾸러미 지원은 코로나19 장기화로 드림스타트 가정의 양육 시간 증가와 함께 경제적 부담도 가중됨에 따라 추진하게 됐다. 곡성군은 꾸러미 지원이 대상자 가구들의 양육 부담을 조금이라도 덜어줄 것이라고 기대하고 있다.

곡성군드림스타트 관계자는 앞으로도 전화 상담 등 수시 모니터링을 통해 상황에 따라 필요한 서비스를 적극적으로 지원하겠으며 아동의 건강한 성장과 발달을 위해 지역사회와 연계한 맞춤형 프로그램도 지속적으로 제공 하겠다고 말했다.

