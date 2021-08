DB손보, 카카오페이 전용 암보험 출시…"플랫폼 제휴 확대"

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 1,400 등락률 -2.31% 거래량 53,362 전일가 60,600 2021.08.19 10:10 장중(20분지연) 관련기사 불에 탄 벤츠만 100대…천안 불당동 화재에 손보업계 100억 손실 우려자동차보험 다이렉트 시장…삼성·DB·현대 대결구도로 재편(종합)코로나가 바꾼 다이렉트 車보험 시장…'빅3' 대결구도로 재편 close 은 19일 카카오페이로만 가입이 가능한 전용 암보험을 출시했다.

암진단비와 수술비, 입원일당 등 필수적인 암 보장과 함께 암 진단 확정된 경우 제휴 업체를 통해 가사 도우미를 지원해주는 서비스를 포함했다. 암 환자가 치료에 집중할 수 있도록 집안 청소, 세탁 등의 서비스를 쉽고 편하게 신청하여 암 환자의 가족생활까지 케어할 수 있는 서비스다.

카카오페이 회원이라면 번거롭게 여러 정보를 입력하지 않고 자동으로 완성되는 기능을 추가해 가입 절차를 단축시켜 고객이 편하고 빠르게 가입할 수 있도록 했다.

DB손보는 앞서 장기보험 계약 체결 시스템에 오픈 API(Application Program Interface) 프로그램을 적용, 금융 플랫폼과의 제휴 모델을 확장할 수 있는 기반을 마련했다.

DB손보 관계자는 "비대면 채널을 통한 보험가입이 늘어나는 트렌드에 맞춰 앞으로도 좋은 보험상품을 쉽고 편리하게 가입할 수 있도록 다양한 금융 플랫폼과의 제휴를 확대할 계획"이라고 말했다.

