ADT캡스, 고객 맞춤형 무인화 솔루션 시장 공략 나서

기아 강서 플래그십 스토어에 디지털 출입인증 솔루션 구축

[아시아경제 김철현 기자] ADT캡스(대표 박진효)는 지난 5일 개관한 기아 강서 플래그십 스토어에 언택트 기반 디지털 출입인증 솔루션을 제공하며 무인화 솔루션 시장 선도에 나선다고 19일 밝혔다.

ADT캡스는 지난달 29일 출입용 인증기기, 결제용 키오스크, AI CCTV 등 무인 매장에 필요한 모든 장비를 통합해 한 번에 설치할 수 있는 '캡스무인안심존'을 출시한 바 있다. 모바일 애플리케이션으로 매장 운영, 영상 보안, 셀프 관제 등이 가능하며 매장 내 파손·도난 손해 등의 보상 서비스를 받을 수 있다.

기아 강서 플래그십 스토어에 구축한 언택트 기반의 디지털 출입인증 솔루션은 ADT캡스의 고도화된 보안 인프라를 바탕으로 한 고객 맞춤형 서비스 지원이 핵심이다. 저녁 8시부터 10시까지 야간 무인 매장으로 운영되는 시간에 디지털 기반의 출입인증 솔루션을 제공해 방문자와 매장 관리자 모두의 보안과 편의성을 높인 것이 특징이다.

먼저 이 시간대의 출입인증은 QR코드 형태의 디지털 아이디로 진행된다. 방문객은 기아 홈페이지나 앱에서 디지털 아이디를 발급받아야 입장할 수 있으며 해당 날짜와 시간에만 출입을 할 수 있다. 또한 전시장 출입문에서 발열과 마스크 착용 여부를 인증해야 출입이 허가돼 더욱 안전하다.

향후 ADT캡스는 매장 내 쓰러짐 등 행동 감지 및 분석이 가능한 AI 기반의 CCTV, 마스크 착용 권유와 다양한 매장 궁금증을 해결하는 방문객 응대 로봇 등 최신 ICT 기술을 무인화 솔루션에 반영해 고객 맞춤형으로 제공할 계획이다. 이를 통해 주 무인화 업종인 편의점, PC방 등은 물론 가구점, 전자제품 매장, 모델하우스, 미술관 등 비대면으로 야간 운영이 가능한 업종으로 사업을 확장한다는 계획이다.

김윤호 ADT캡스 전략사업그룹장은 "ADT캡스는 이번 기아 강서 플래그십 스토어 오픈을 계기로 다양한 고객 상황에 맞춘 최신 ICT 기술 기반 무인화 솔루션을 확대 제공할 것"이라며 "비대면 트렌드에 발맞춰 ADT캡스만의 특화된 무인화 솔루션을 지속 개발해 보다 고객이 편리하고 안전하게 매장 운영과 관리를 할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr