이재명 “아들, 경기도 산하기관 낙방..지금은 중소기업 재직”

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 대권 주자인 이재명 경기지사는 18일 "아들이 경기도 산하기관 어디에 (입사) 시험을 봤는데 떨어졌다"고 했다.

이 지사는 유튜브 '매불쇼'에 출연해 "꽤 좋은 학교에 성적도 괜찮은데, 대기업이나 이런데도 많이 넣었는데 다 떨어지더라"라며 이같이 말했다. 이 지사는 슬하에 두 아들을 두고 있다. 두 사람 모두 병역을 마치고 대학교를 졸업했다. 이날 방송에서 이 지사는 아들의 취업 여부에 대한 질문에 "최근에 했다. 지금 (직원이) 5명 있는 회사에 다닌다"라고 답했다.

아들들에게 미안하다면서도 "진짜 바르게 자랐다. 아빠찬스, 가족찬스 이런 것은 아예 기대도 안 하고, 제가 해줄 사람도 아니다"라고 말했다. 이 지사는 아들들이 선거전을 도울지에 대한 질문에는 "가급적 안 나오게 하려고 한다. 상처나 부담이 될 수 있다"며 "아들은 아들의 인생을, 저는 제 인생을 살 것"이라고 선을 그었다.

이 지사는 2017년 당내 대선후보 경선에서 고배를 마셨던 당시에 대해 "안 된 게 다행이다. 그때는 준비가 덜 됐다"고 언급하기도 했다. 이번 대선에서 낙선할 경우에 대한 물음에는 "나쁘지 않다고 생각한다, 길은 많으니까. 대통령 하는 것이 내 꿈도 아니고"라고 했다.

진행자가 '본선에서 떨어지면 안 된다'고 지적하자 "그건 내가 결정할 수 있는 일이 아니고 운명이다. 총력은 다하는데, 결과는 하늘과 민심이 정하는 것"이라고 답했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr