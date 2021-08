[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원은 18일 대전시와 코로나19 극복을 위한 숲케어 산림복지서비스 제공 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약은 국정과제 ‘모두가 누리는 포용적 복지국가 실현’의 일환으로 사회적 취약계층과 감염병 대응인력에게 산림복지서비스를 두루 제공하기 위해 체결됐다. 산림복지진흥원 이창재 원장(왼쪽)이 허태정 대전시장(오른쪽)과 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한국산림복지진흥원 제공

