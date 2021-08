광주시, 올해 인공지능 데이터 라벨러 교육 개시

광주형 디지털 일자리 창출 위한 교육, 올해말까지 1000명 대상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시가 시민 대상으로 데이터 라벨링 교육을 실시한다.

이 교육은 인공지능 시장의 밑거름이 되는 데이터 산업을 활성화하고 광주형 디지털 일자리를 창출하기 위해 마련됐다.

데이터 라벨링 과정은 수집된 텍스트, 음성, 이미지 데이터에 라벨이나 주석을 달아서 컴퓨터가 학습할 수 있도록 학습용 데이터를 구축하는 데이터 전처리 작업의 일환으로, 인공지능으로 가기 위한 필수 단계다.

누구나 간단한 교육만으로도 진입할 수 있는 분야로, 인공지능 중심도시 광주에 데이터 산업 인력양성의 시작점이 될 수 있다는 점에서 큰 힘이 될 것으로 보고 있다.

지난해는 6~12월까지 교육을 실시해 총 586명이 교육을 수료하고 341명이 데이터 라벨러로 활동했다.

올해는 오는 27일 ㈜아이엠알의 교육을 시작으로 12월 말까지 총 1000명을 대상으로 광주AI창업캠프에서 진행될 예정이며, 개별 교육 프로그램에 따라 평균 4시간에서 8시간 정도만 이수하면 수료할 수 있다.

교육을 이수한 참가자는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 ‘2021년 인공지능 학습용 데이터 구축사업’을 수행 중인 기업의 데이터 가공 업무에 참여해 과제수행을 위한 재택근무 또는 현장근무 등 디지털일자리(1~3개월)를 제공받을 예정이다.

참가자는 오는 20일부터 시 홈페이지 소통·참여란의 시민정보화교육에서 접수하면 된다.

한편, 광주시는 지역 기업들과 함께 지난 3월부터 과학기술정보통신부의 데이터댐 구축 공모사업을 준비하며 데이터 라벨러를 통한 광주형 디지털 일자리 창출을 계획해 왔다.

광주시는 데이터 구축사업에 필요한 데이터 라벨링 인력 수요를 시민이 체감하는 광주형 디지털 뉴딜로 만들기 위해 올해 1000명을 교육해 양성한다는 목표다.

또한 지난 6월 광주시와 업무협약을 한 ㈜테스트웍스는 광주발달장애인지원센터와 함께 광주지역 발달장애인(5명)에 대해 인턴십과 연계하는 AI데이터 가공 교육(9~11월 예정)을 실시해 4차 산업시대의 취업 취약계층에 대한 지원에도 힘쓸 예정이다.

