'구속영장 발부' 양경수 민주노총 위원장 "경찰 조사했으나 영장, 부당"

10월 총파업 계획…"1987년 이후 최대 규모 투쟁"

[아시아경제 정동훈 기자] 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장이 오는 10월 역대급 규모의 총파업을 계획하고 있다고 밝혔다. 양 위원장은 지난 5~7월 대규모 집회를 주도한 혐의로 구속영장이 발부된 상태다.

양 위원장은 18일 서울 중구 정동 민주노총에서 기자 간담회를 열어 "경찰 조사에 응하고 집회 당시 법 위반 사실을 인정했음에도 무조건 구속 수사를 하겠다는 상황이 부당하다고 느껴진다"며 "노동자들을 위해, 110만 조합원을 대표하는 위원장으로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "영원히 영장 집행을 피할 수는 없다"며 "(어떤 시기에는)영장 집행에도 응할 것"이라고 밝혔다.

양 위원장은 "노동자들의 문제를 정부가 해결할 의지가 있다면 법에 따라 신변 문제를 판단할 의사가 있다"며 정부의 태도 변화에 따라서는 사법 절차에 응할 수도 있다고 밝혔다.

민주노총은 오는 10월 20일 전 조합원 110만명 참여를 목표로 한 총파업을 강행할 방침도 밝혔다. 그는 "이번 총파업 투쟁은 1987년 투쟁 이후 가장 규모있는 총파업 투쟁이될 것"이라며 "보건의료·건설·지하철 등 다양한 노동자들이 모인 최대 규모가 될 것"이라고 밝혔다.

양 위원장은 이날 집회시위도 존중받아야할 헌법상 기본권이라고 밝혔다. 그는 "집회·시위보다 국민 건강권이 더 중요하다고, 둘을 비교하는 것은 모순"이라며 "헌법에 보장된 가치는 모두 같은 높이에서 존중돼야 한다"고 밝혔다.

양 위원장은 민주노총이 지난달 3일 서울 종로 일대에서 개최한 전국노동자대회 등 여러 차례 불법 집회를 주도한 혐의로 지난 13일 구속영장이 발부됐다. 양 위원장은 현재 경찰의 구속을 피해 민주노총 사무실에 머무르고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr