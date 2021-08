호남대 미래자동차공학부, 친환경차 신기술 도약 특강 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 미래자동차공학부(학과장 유용민)는 17일 친환경자동차 신기술 도약 교육과정을 모두 이수한 자동차분야 재직자와 학생 26명에게 ‘고전압 안전교육 레벨 1’ 자격증 수여식을 개최했다고 18일 밝혔다.

친환경 자동차 신기술 도약 교육과정은 산업통상자원부와 광주광역시가 주최 및 사업비를 지원하고 광주 그린카 진흥원 주관으로 진행됐다.

이번 교육과정을 진행한 EVALL 이후경 강사는 “많은 분들이 좋은 교육기회를 통해 자격증을 받게 돼 매우 흡족하고, 앞으로도 이런 좋은 취지의 교육이 지역 내에서 많이 활성화되길 바란다”고 말했다.

호남대학교 미래자동차공학부 손병래 교수는 “산업통상자원부와 광주광역시의 지원을 통해 친환경자동차 교육을 할 수 있게 돼 매우 기쁘고, 앞으로도 지역사회 AI 미래자동차 인재 육성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

교육에 참여한 호남대학교 미래자동차공학부 윤광훈 학생(2학년)은 “전기자동차 시장이 확대되며 관심이 많았는데 이번 교육을 받게 돼 많은 도움이 되었다”고 수강 소감을 전했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr