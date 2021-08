대기업 비정규직 비율 39.7%…또 평균치 웃돌아

2019년 40.3%→2020년 40.1%보다는 소폭 하락

전체 평균 38.5%→38.4%→37.9%

대기업 비정규직 비율 1.8%P 더 높아

[세종=아시아경제 문채석 기자] 대기업일수록 비정규직 근로자를 상대적으로 많이 사용하는 경향이 올해도 이어지고 있는 것으로 나타났다.

18일 고용노동부가 발표한 '2021년도 고용 형태 공시 현황'에 따르면 올 3월 말 기준 고용 형태 공시 대상에 속하는 1000인 이상 대기업의 전체 근로자는 343만5000명으로 집계됐다.

이들 중 소속 외 근로자(파견·용역 등), 기간제, 단시간 근로자를 합한 비정규직은 136만5000명(39.7%)이었다. 2019년 40.3%, 2020년 40.1%보다는 비율이 낮아졌다.

1000인 이상 대기업 포함 300인 이상 기업의 전체 근로자는 497만3000명이었고 비정규직은 188만5000명(37.9%)이었다. 2019년 38.5%, 2020년 38.4%보다는 비율이 하락했다.

1000인 이상 대기업의 비정규직 사용 비율(39.7%)이 300인 이상 기업 평균치(37.9%)보다 1.8%포인트(p) 높았다. 여전히 대기업의 비정규직 비중이 더 컸다는 뜻이다.

고용 형태 공시 대상인 1000인 이상 대기업에서 파견·용역 등 소속 외 근로자가 수행하는 업무는 청소(310곳)가 가장 많았다. 경호·경비(252곳), 경영·행정·사무(176곳), 운전·운송(154곳) 등이 뒤를 이었다.

고용 형태 공시는 상시 근로자 300인 이상을 고용한 기업이 사용 중인 근로자 수를 고용 형태별로 공개하는 제도다. 기업 스스로 고용 구조를 개선토록 유도하기 위해 2014년부터 시행 중이다. 공공기관은 대상에서 제외된다.

