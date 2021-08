하나은행, 해외주식에 달러까지 투자 '밀리언달러 통장' 첫선

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 삼성증권과 연계해 해외 주식에 직접 투자할 수 있고 안전자산인 달러투자까지 가능한 '하나 밀리언달러 통장'을 출시한다고 18일 밝혔다.

'하나 밀리언달러 통장'은 27개 통화 중 최대 10개 통화가 예치 가능한 외화 다통화 입출금 통장으로 증권사 제휴를 통해 해외주식 매매, 체크카드 외화결제, 코로나19 이후 증가할 것으로 예상되는 해외여행 및 유학준비 까지 하나의 통장으로 관리할 수 있는 통장이다.

해외 주식에 투자하기 위한 별도의 이체나 환전 절차 없이 은행에 보유 중인 미달러화를 해외주식에 직접 투자할 수 있으며, 환율 변동에 따라 발생할 수 있는 손해는 줄이고 편의성은 크게 높였다. 해외주식 투자 제휴 증권사는 삼성증권을 시작으로 점차 확대할 예정이다.

상품 출시를 기념해 하나 밀리언달러 통장을 신규 개설한 손님을 대상으로 환율우대, 타발 송금수수료 면제 등 다양한 이벤트를 실시한다.

먼저, 대상 손님이 미화 입,출금 시 환율 90% 우대 이벤트를 다음달 30일까지 진행하며 건 당 미화 500달러 이하 타발송금에 대해 월 1회에 한해 송금수수료를 면제하는 이벤트를 12월 31일까지 진행한다.

또한 삼성증권 연계 계좌 추가 가입 손님을 대상으로 ▲계좌 잔액이 미화 10달러 이상 손님 1만명에게 미화 10달러 지급, ▲해당 계좌를 통해 해외주식을 누적 미화 1000달러 이상 매매한 손님 1000명에게 미화 20달러 지급, ▲매주 한 명씩 총 6명을 추첨해 ‘다이슨 에어랩 스타일러’ 경품 지급 이벤트를 9월 30일까지 진행한다. 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

하나은행 외환사업단 관계자는 “대한민국을 대표하는 외국환 전문 은행으로서 원화통장처럼 전 국민이 하나 밀리언달러 통장을 1인 1계좌 보유할 수 있도록 지속적으로 서비스를 추가하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr