쉐보레 볼트EUV·EV 사전계약 실시…EUV는 전 과정 '온라인'

볼트EUV는 판매 전 과정 온라인으로

[아시아경제 유제훈 기자] 쉐보레는 볼트 EUV와 2022년형 볼트 EV의 사전계약을 실시한다고 18일 밝혔다. 볼트 EUV의 경우 국내 자동차 업계 최초로 사전계약을 포함한 전 판매 과정이 온라인으로 진행된다.

볼트 EUV는 스포츠유틸리티차량(SUV)의 비율이 강조된 직선적이고 스포티한 감성을, 신형 볼트 EV는 미래적 감각이 반영된 외관 디자인과 업그레이드 된 편의사향을 갖췄다.

두 모델 모두 150㎾급 고성능 싱글 모터 전동 드라이브 유닛을 탑재, 최고출력 204PS, 최대토크 36.7㎏·m의 퍼포먼스를 발휘한다. 또 두 차종 모두 LG에너지솔루션의 66㎾h 대용량 배터리 패키지를 탑재해 볼트 EUV는 403㎞, 볼트 EV는 414㎞의 1회 충전 주행거리를 인증 받았다. 급속충전시엔 1시간 내 전체 배터리 용량의 80%를 충전할 수 있다.

볼트 EUV와 볼트 EV엔 동급 최대인 10개 에어백이 적용됐고, 차체엔 기가스틸이 포함된 초고장력·고장력 강판이 적용(볼트 EUV 84.4%, 볼트 EV 81.5%)돼 견고한 차체 구조를 실현했다. 이외에도 어댑티드 크루즈 컨트롤(ACC), 차선이탈 방지 경고 및 보조 시스템, 저속 자동 긴급제동 시스템, 전방 보행자 감지 및 제동 시스템 등 14개 능동 안전사양과 360 올 어라운드 세이프티 등이 구현됐다.

신형 볼트 EV는 전국 쉐보레 대리점에서 사전 계약할 수 있으며, 볼트 EUV는 쉐보레 공식 온라인 샵에서 모든 구매절차가 진행된다.

한편 지난 12일 네이버 쇼핑라이브를 통해 방송된 볼트 EUV와 신형 볼트 EV의 런칭 라이브 투어는 총 시청자 수 31만명을 기록하며 성공적으로 방영됐다. 방송 종료 이후 이날까지 다시보기 링크를 통해 총 35만회가 재생되는 등 두 신차에 대한 고객반응이 상당하다는 게 회사 측 설명이다.

