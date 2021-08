[e공시 눈에 띄네]코스피-17일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ AK홀딩스=자회사 제주항공 유상증자에 899억 규모 참여 결정

◆ 삼성중공업=1조2375억 규모 유상증자 결정

◆ 세원이앤씨=셀론텍 주식 102만 주 처분 결정

◆ 한창=자회사 한창그린홀딩스 주식 3225주 취득 결정

