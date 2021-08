與野, 종부세법 이견만 재확인…기재부 '상위 2%'안 찬성

與, 19일 조세소위서 '상위2%' 종부세 처리 방침…정부도 동의

野 "세계 어디에도 없는 조세제도"

[아시아경제 장세희 기자]국회 기획재정위원회가 종합부동산세법 개정안을 논의했지만, 이견만 재확인했다. 당초 원론적인 입장을 고수했던 기획재정부는 이날 '상위 2%'에 종부세를 부과하는 더불어민주당의 법안에 대해 찬성 입장을 밝힌 것으로 확인됐다.

17일 국회에 따르면 여야는 이날 오후 이억원 기재부 1차관, 김태주 세제실장이 참석한 가운데 기재위 조세소위원회를 열고 종부세법 개정안을 논의했지만 이견만 확인했다. 이날 민주당에서는 김영진·고용진·박홍근·김수흥·정일영·김주영 의원이 참석했으며, 국민의힘에서는 박형수·류성걸·유경준 의원이 참석했다.

민주당은 종부세 도입 취지에 맞게 상위 2%를 법에 명시하면 앞으로 종부세를 둘러싼 혼란과 갈등이 사라질 것이라고 주장한 반면, 국민의힘은 상위 2%로 종부세 부과 대상이 되는 집값 기준선이 매년 바뀌면 예측이 불가능하므로 혼란이 가중된다는 입장이다. 이에 종부세 과세기준 9억원을 12억원으로 올려야 한다고 주장하고 있다.

조세소위에 참석한 박형수 국민의힘 의원은 아시아경제와의 통화에서 "과세 대상을 비율로 정하는 나라는 세계 어디에도 없다"며 "비율로 세금을 내는 것이 효율적이라고 생각한다면 양도소득세 비과세 기준금액 등도 모두 비율로 바꿔야 한다"고 지적했다.

회의에 참석한 류성걸 국민의힘 의원도 "2% 기준선을 정할 때 1000만원 단위에서 반올림을 하는 것도 문제"라며 "전체 세법을 놓고 보더라도, 상위 일부를 떼어내서 비율로 대상을 정하는 경우는 없다"고 밝혔다.

유동수 민주당 의원이 발의한 개정안에는 '상위 100분의 2에 해당하는 주택의 공시가격으로서 대통령령으로 정하는 금액'에 종부세를 매기고, '억 단위 미만은 반올림해 계산한다'는 내용이 담겼다. 상위 2%에 해당하는 주택 가격을 산정할 때 1000만원 단위에서 반올림해 억 단위로 종부세를 산출하기로 해 논란이 일었다.

유경준 국민의힘 의원은 상위 2% 부과와 관련 "집값이 아무리 올라도 상위 2%는 세금을 내야 하고, 반대로 떨어지더라도 2%에 해당하면 무조건 내야 하는 상황이 발생한다"며 "국민을 편가르는 징벌적 조세제도"라고 지적했다. 그러면서 "기준선을 차라리 11억원이라고 절대 금액을 제시하면, 논의해 볼 여지가 있다"면서 "하지만 결과적으로 2%를 정해놓고 시행령에서 반올림하는 식은 찬성할 수 없다"고 말했다.

한편 이날 야당 의원들은 '상위 2% 법안'에 찬성 입장을 내놓은 기재부를 일제히 비판했다.

박 의원은 "기재부가 지난 조세소위 논의 당시에는 의원입법이라며 유보적인 입장을 취하더니, 이번에는 완전히 여당 입장으로 돌아서서 찬성한다고 말했다"며 정부의 태도를 지적했다. 유 의원 역시 "법제처에 검토를 받았냐고 물었지만, 이렇다 할 답변이 없었다"며 "조세제도가 문제가 있다면 여당을 설득해서 바로잡아야 한다"고 말했다.

이날 기재부는 상위 2%에 부과하는 종부세 법안에 대해 찬성 입장을 밝힌 것으로 확인됐다.

한편 여당은 오는 25일 본회의에서 종부세법 개정안을 처리할 방침이다. 조세소위에 참석한 한 여당 의원은 "11월에 종부세 부과 고지가 되는 만큼 조속한 시일 내에 종부세법을 처리해야 한다는 입장"이라며 "간사 간 합의가 필요하겠지만, 최대한 빨리 결론을 내야 한다"고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr