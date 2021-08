文 "카자흐스탄과의 우정, 오랜 세월 거치며 단단해져…번영을 위한 협력 더 강화"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 17일 저녁 청와대 영빈관에서 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령의 방한을 환영하는 만찬을 열고 "한국과 카자흐스탄이 내년 수교 30주년을 맞아 우정과 번영을 위한 협력이 더 강화되길 희망한다"고 말했다.

이날 문 대통령은 만찬사를 통해 "한국과 카자흐스탄의 조상들은 오랜 옛날부터 비단길을 거쳐 동과 서로 교역하며 문화를 공유했고, 독립과 경제 발전의 길 또한 비슷하게 걸어왔다"며 "오랜 세월을 거치면서 양국의 우정은 단단해졌다"고 했다.

토카예프 대통령은 답사를 통해 "한국과 카자흐스탄은 운명적인 친구로, 우리는 한반도 민족 영웅인 홍범도 장군의 유해를 조국으로 모시고 왔고, 서울에는 위대한 카자흐스탄의 시인 아바이의 흉상을 세웠다"며 "이러한 선행이 두 국가 간의 정신적인 유대 관계를 강화할 것"이라고 강조했다.

이날 만찬 메뉴는 조화와 융합을 상징하는 색동 비빔밥을 비롯해 닭 가슴살 겨자냉채, 타락 잣 죽, 오방색 잡채와 김치전, 민어된장구이 등이 나왔다.

만찬 공연에선 카자흐스탄 지휘자 아얀 아만겔디노프의 지휘로 국립국악원 창작악단과 카자흐스탄 바이올리니스트 사드코바 베네라가 협연을 했다.

연주곡은 고려인들에게 새로운 보금자리가 되어준 카자흐스탄에 대한 애국심과 긍지를 담은 '투간제르(Tugan Zher)'와 고려인들이 즐겨 불렀던 한민족의 혼이 담긴 '아리랑'이었다.

