[아시아경제 이광호 기자]가상화폐 거래소 빗썸을 운영하는 빗썸코리아의 올해 상반기 당기순이익이 지난해의 12배 수준으로 급증했다.

17일 빗썸코리아 주주사인 비덴트의 분기보고서에 따르면 상반기 빗썸코리아의 순이익은 6033억3000만원으로 지난해 상반기(501억원)보다 1104.1% 늘었다.

같은 기간 매출액은 908억7000만원에서 6087억7000만원으로 569.9% 증가했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr