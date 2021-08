[아시아경제 이광호 기자]현대카드는 올해 2분기 연결기준 당기순이익이 지난해 2분기보다 27.3% 늘어난 1021억원이라고 17일 공시했다.

영업이익은 36.3% 증가한 1279억원이다.

상반기 순이익과 영업익은 각각 10823억원과 20218억원으로 집계됐다. 지난해 상반기보다 각각 9.7%와 3.7% 늘었다.

상반기 영업수익은 1조3562억원으로 8.9% 성장했다.

같은 기간 연체율은 1.00%로 지난해 상반기보다 0.09%포인트 높아졌다.

