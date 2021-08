"日 총리 어울려" vs "오사카 관광공사나"…황교익·이낙연 '친일 프레임' 공방

황교익 경기관광공사 사장 내정 논란 두고 상호 공방 펼쳐

[아시아경제 김서현 기자] 이재명 경기지사가 경기관광공사 사장에 맛 칼럼니스트 황교익씨를 내정해 논란이 되고 있는 가운데 황씨와 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표 측이 17일 설전을 벌였다.

황 씨는 17일 자신의 페이스북을 통해 "정치권의 더러운 프레임 씌우기가, 그것도 더불어민주당 유력 대권 후보인 이낙연 캠프에서 저를 대상으로 진행되고 있다"고 밝혔다.

이어 "일베들이 오래 전부터 저에게 친일 프레임을 씌우려고 했고 저와 정치적 입장이 다른 이들이 이 프레임으로 저를 공격한 바가 있다"며 "제게 던진 친일 프레임을 이낙연에게 돌려드리겠다. 일본 정치인과의 회합에서 일본 정치인의 '제복'인 연미복을 입고 있는 사진을 본 적이 있다. 이낙연은 일본 총리에 어울린다"고 주장했다.

이에 이 전 대표는 이날 국회 소통관에서 정책 공약 발표 뒤 기자들과 만나 "논평할 가치가 없다"며 불쾌감을 드러냈다. 한편 이 전 대표는 황씨 내정 논란에 대해서는 "그 문제까지 언급하는 건 자제하고자 한다"고 언급했다.

앞서 이낙연 캠프 상임부본부장인 신경민 전 더불어민주당 의원은 17일 오전 CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼> 인터뷰에서 황씨에 대해 "일본 도쿄나 오사카 관광공사에 맞을 분"이라고 말했다. 신 전 의원은 "(황씨가) 일본 음식에 대해 굉장히 높이 평가를 하고 한국 음식은 아류, 카피를 한 것이란 식의 멘트가 너무 많다"며 "이런 인식을 가지고 무슨 관광공사, 특히 경기도 관광공사를 할 수 있을 것인가 매우 의심이 든다"고 비판했다.

황씨는 지난 2018년 불고기가 일본 야끼니꾸에서 유래됐다고 주장해 '친일' 논란이 불거졌다. 그는 당시 페이스북을 통해 "한국음식의 기원에 대해 취재하며 나는 자괴감에 시달렸다"며 "길거리의 붕어빵이며 풀빵도 다 온통 일제강점기에서 비롯한 것이었다. 일본에서 그 원본을 확인할 때는 대체 조선은 뭐했나 욕이 나오기도 했다"고 말한 바 있다.

