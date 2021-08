휴온스글로벌, 2Q 매출 1437억·영업익 195억원

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 68,900 전일대비 600 등락률 -0.86% 거래량 124,340 전일가 69,500 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 휴온스그룹, 판교 신사옥 시대 열었다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일휴온스 '리즈톡스', 뇌졸중 후 상지근육 경직 치료 임상 3상 승인 close 이 올해 2분기 연결 기준 매출액 1437억원으로 전년 동기 대비 14% 늘어나고, 영업이익은 195억원으로 11% 줄었다고 17일 밝혔다.

휴온스글로벌 관계자는 "상반기 일부 주력 자회사들의 미래 성장 동력 확보를 위한 연구개발(R&D) 투자가 증가하면서 영업이익이 소폭 감소했다"고 설명했다.

주력 자회사 휴온스는 건강기능식품에 더해 국소마취제와 최소잔여형(LDS) 백신 주사기 등의 대미 수출 확대 등에 힘입어 연결 기준 매출 1111억원, 영업이익 126억원으로 각각 지난해 같은 기간 대비 7% 증가, 5% 감소를 나타냈다.

휴메딕스는 필러, 보툴리눔 톡신, 의료기기 등으로 꾸려진 포트폴리오를 중심으로 미용사업이 안정적으로 성장흐름을 이어갔다. 특히 일회용 점안제 수탁 사업도 신규 매출로 유입되면서 매출액과 영업이익 모두 상승세를 보였다. 연결 기준 매출액은 258억원으로 18%, 영업이익은 37억원으로 10%가 전년 동기 대비 성장했다.

새로 자회사로 편입된 휴온스블러썸은 매출액 38억원, 영업이익 4억원으로 흑자 전환에 성공했다. 지난 4월 물적분할해 설립한 휴온스바이오파마는 매출액 32억원, 영업이익 6억원을 나타냈다.

