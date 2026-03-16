초도물량 선적…하반기 중국 내 본격 유통

휴온스글로벌 휴온스글로벌 close 증권정보 084110 KOSDAQ 현재가 74,700 전일대비 600 등락률 -0.80% 거래량 6,516 전일가 75,300 2026.03.16 09:13 기준 관련기사 휴온스글로벌, 2025년 매출 8475억…역대 최대 실적 팬젠, 지난해 매출 134억원…영업이익 47.6% 증가 [인사]휴온스그룹 전 종목 시세 보기 의 자회사 휴온스바이오파마가 보툴리눔 톡신 '휴톡스(Hutox®, 국내 제품명 리즈톡스)'의 중국시장 공략을 위한 1차 물량을 선적한다.

휴온스바이오파마가 16일 보툴리눔톡신 '휴톡스(Hutox®)'의 중국 첫 수출물량을 출하했다. 휴온스바이오파마 AD 원본보기 아이콘

휴온스바이오파마는 중국 협력사인 아이메이커테크놀로지(IMeik Tech-nology)의 100% 유통 자회사와 보툴리눔톡신 공급을 위한 계약을 맺고 1차 물량을 출하했다고 16일 밝혔다.

휴톡스는 보툴리눔톡신(클로스트리디움 보툴리눔 독소A형)을 주성분으로 하는 미용 및 치료용 의약품이다. 주로 미간 및 눈가 주름 개선 등의 목적으로 사용되고 있다.

아이메이커는 2022년 휴온스바이오파마로부터 보툴리눔톡신 제품에 대한 중국 지역(마카오 및 홍콩 포함) 내 단독 수입 및 유통권을 도입했다. 이후 중국 개발을 진행해온 결과 아이메이커는 지난 1월 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 휴톡스 100단위의 품목허가를 받았다.

이번에 출하된 휴톡스는 중국 현지 보건당국의 품질검사를 거쳐 이르면 올 하반기 본격적으로 유통될 것으로 예상된다. 이에 따라 휴톡스는 중국에서 일곱 번째이자 국내기업 중 중국 내에서 두 번째로 상업화한 보툴리눔톡신이 된다.

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회사 관계자는 "이번 출하를 기점으로 중국 내 원활한 유통 및 마케팅을 위해 아이메이커와 긴밀히 협력해 나가겠다"며 "휴톡스가 올해부터 본격적인 글로벌 매출을 기록할 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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