휴온스글로벌, 2025년 매출 8475억…역대 최대 실적

2026년부터 분기배당 도입…연간 800원 지급 계획

휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 52,300 전일대비 300 등락률 -0.57% 거래량 17,534 전일가 52,600 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 팬젠, 지난해 매출 134억원…영업이익 47.6% 증가[인사]휴온스그룹창립 60주년 휴온스그룹, 해외시장 공략 박차 전 종목 시세 보기 close 이 2025년 연결 기준 매출 8475억원 영업이익 906억원 당기순이익 807억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 4.2% 증가했고 영업이익은 6.6% 감소했으며 순이익은 20.2% 늘었다.

휴온스 글로벌 기업 로고 이미지. 휴온스글로벌 AD 원본보기 아이콘

4분기 실적은 매출 2245억원 영업이익 194억원 순이익 143억원이다. 매출은 전년 대비 10.9% 증가해 처음으로 분기 2200억원을 넘어섰다. 영업이익은 26.0% 감소했고 순이익은 19.8% 증가했다.

회사는 결산배당으로 주당 200원 현금배당을 결정했다. 배당기준일은 4월 3일이다. 2025사업연도 총 배당금은 주당 880원으로 전년 대비 68% 증가했다. 배당총액은 107억원이다.

2026년에는 분기별 200원씩 연간 800원을 배당할 계획이다. 2028년까지 주당 배당금을 매년 5%에서 30% 범위에서 상향하는 중장기 배당정책도 공시했다. 배당 재원은 자본준비금 감소를 통한 감액배당 방식이다.

주요 자회사 실적도 공개됐다. 휴메딕스는 개별 기준 매출 1701억원 영업이익 423억원 순이익 500억원을 기록했다. 매출은 5% 증가했고 영업이익은 2% 감소했으며 순이익은 27% 증가했다. 신제품과 화장품 사업 확대가 매출 성장을 견인했다.

휴엠앤씨는 매출 523억원 영업이익 25억원 순이익 14억원을 기록했다. 매출은 11% 증가했으나 베트남 공장 초기 안정화 비용 영향으로 영업이익과 순이익은 각각 50% 58% 감소했다.

휴온스바이오파마는 전체 실적은 감소했으나 보툴리눔 톡신 '휴톡스' 수출액이 164억원으로 전년 대비 16.7% 증가했다. 최근 중국 품목허가를 획득해 중국 시장 진출을 준비 중이다.

회사는 수출 확대와 주요 계열사 성장으로 최대 매출을 달성했으나 생산시설 증설에 따른 원가율 상승으로 영업이익률은 소폭 하락했다고 설명했다. 올해는 수익성 개선과 연구개발 투자를 병행해 성장동력을 확보한다는 계획이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>