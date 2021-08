24일까지 1인당 5000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 '2022년도 청년 농업인 경쟁력 제고 사업' 신청 대상자를 오는 24일까지 모집한다고 17일 밝혔다.

'청년 농업인 경쟁력 제고 사업'은 농업 분야 신기술과 청년 농업인의 아이디어를 결합해 농산물의 고부가가치를 창출하는 공모 사업이다. 지원 사업비는 1인당 5000만원이다.

신청 자격은 농업경영체를 등록하고 2년 이상 영농에 종사한 만 18세 이상~만 40세 미만의 농업인이다.

병역을 마쳤거나 면제자이면 누구나 신청할 수 있다.

자세한 사항은 함안군농업기술센터 농업정책과로 문의하면 된다.

