美 행정부, 아프간 사태에 6000억원 긴급지원

[아시아경제 권재희 기자] 미 행정부가 아프가니스탄 망명자들을 위해 5억달러(약 5882억원)를 지원한다.

16일(현지시간) EFE통신에 따르면 조 바이든 대통령은 백악관을 통해 발표한 성명에서 "아프간의 예상치 못한 긴급 사태를 맞아 긴급 자원을 지급하기로 했다"며 "미국 국제개발처(USAID)와 같은 산하 기관을 통해 지원이 이뤄질 것"이라고 밝혔다.

미국은 또 아프간인의 망명을 수용하는 국가나 이들을 돕는 국제기구와 인권 단체 등에도 기금을 지원키로 했다.

토니 블링컨 국무장관은 바이든 대통령의 지원 계획을 의회에 제출할 예정이다.

탈레반은 미군을 포함한 서방 국가들의 철수 후 급속히 아프간 장악을 확대해 현재는 수도 카불까지 접수한 상태다.

아프간을 탈출하려는 아프간인들이 공항에 한꺼번에 몰려 미군의 비행기에 매달리면서 사망자가 발생하기도 했다.

