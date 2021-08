진도군, 감염병대응팀장 쓰러져…10여 일 ‘비상근무’

언론의 지적 보도에 대한 책임감과 부담 안고 있어

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 진도군 공무원이 근무 중 쓰러져 병원에서 치료받고 있다.

17일 진도군에 따르면 지난 14일 오전 9시 40분께 진도군 보건소 보건행정과 감염병대응팀 A팀장(54·여)이 근무 중 쓰러졌다.

A팀장은 응급조치 후 곧바로 진도군 관내 병원으로 이송돼 치료받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

당시 얼굴이 창백했으며, 혈압도 꽤 높았던 것으로 군 보건소는 전했다.

A팀장은 코로나19 상황을 총괄하는 팀장으로 지난 4일부터 14일까지 10여 일 동안 비상근무를 하면서, 7585건의 진단검사와 37건의 역학조사, 823건의 격리자 분류 등 업무를 추진하는 과정에서 일부 언론의 지적 보도에 대한 책임감과 부담을 안고 있었던 것으로 알려졌다.

진도군 보건소 관계자는 “최근 코로나19 확진자가 계속 나오고 있어 업무가 많이 가중되고 있었다”며 “코로나19 대응 담당이라서 밤낮으로 쉬지도 못하고 무리하다 보니 피로가 쌓인 것 같다”고 말했다.

