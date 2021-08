美 월가 금융사 '스테이트 스트리트'도 뉴욕 사무소 철수

[아시아경제 권재희 기자] 미국 뉴욕 월가의 주요 금융사 중 하나인 스테이트 스트리트가 뉴욕 사무실을 철수하기로 했다고 월스트리트저널(WSJ)이 16일(현지시간) 보도했다.

이 사안에 정통한 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면 스테이트 스트리트는 코로나19 이후 재택근무 중인 뉴욕 직원들에게 사무실에 복귀할 일이 없을 것이라고 밝혔다. 뉴욕 맨해튼 사무용 빌딩은 다른 회사에 재임대한다는 구상이다.

보스턴에 본사를 둔 이 회사는 뉴욕에서 근무해온 약 500명의 직원에게 인근 뉴저지주나 코네티컷주를 근무지로 선택하게 하면서 본인 상황에 맞춰 원격근무와 사무실 근무를 섞어서 할 수 있도록 했다.

이 회사가 지난 2017년 세계 여성의 날(3월 8일)을 맞아 월가의 상징인 '돌진하는 황소상' 바로 앞에 설치한 '두려움 없는 소녀상'은 또 다른 월가의 명물로 주목을 받아 현재는 뉴욕증권거래소(NYSE) 앞에 세워져 있다.

이 회사는 맨해튼에 공동 작업 공간은 확보했다.

스테이트 스트리트 대변인은 하이브리드 근무(원격근무와 사무실 근무 병행)를 위해 부동산 전략을 수정한 것이라고 말했다.

WSJ은 스테이트 스트리트의 이번 행보에 대해 "금융 중심지 뉴욕의 위상에 대한 재평가 사례 중 하나"라며 "많은 기업이 뉴욕의 높은 비용과 세금 등으로 인해 사무실 유지 여부를 놓고 고심하고 있다"고 전했다.

앞서 헤지펀드 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 올해 초 본사를 뉴욕에서 플로리다로 옮겼고 골드만삭스는 뉴욕 사무실을 폐지하지는 않았지만 플로리다주의 웨스트 팜비치 근무 인력을 늘리기로 했다.

한편 비아콤CBS는 CBS 본사가 있는 뉴욕 맨해튼 빌딩을 7억6000만달러(약 8916억원)에 부동산 회사 하버 그룹 인터내셔널에 매각하기로 했다고 블룸버그통신이 보도했다.

다만 CBS는 해당 빌딩의 사무 공간을 다시 임대해 사용하기로 했다.

