[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 16일부터 시작된 한미연합훈련과 관련, 북한의 반응을 면밀히 주시하는 게 중요하다고 밝혔다.

통일부 당국자는 17일 취재진의 질의에 답해 "어제 연합훈련이 시작됐기 때문에 북한의 추가적 반응은 좀 더 지켜볼 필요가 있다"며 이같이 답했다.

그는 "이전에도 연합훈련 기간에 북한이 반응을 보여오는 시기가 특정돼 있었던 것은 아니었다"며 "향후 북한의 태도를 주시해나갈 것"이라고 덧붙였다.

지난 10일부터 한미연합훈련을 이유로 통신연락선을 통한 정기통화에 답하지 않았던 북한은 이날도 오전 정기통화를 진행하지 않은 것으로 알려졌다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr