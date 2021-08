동화기업, 강화마루 '아이온' 출시

[아시아경제 이준형 기자] 동화기업은 강화마루 신제품 '아이온'을 출시한다고 17일 밝혔다.

강화마루 아이온(Eyeon)에는 '아이가 뛰어 놀 수 있는 건강한 마루', '시선을 사로잡는 마루' 등의 의미가 담겼다. 천연 원목의 입체감과 질감을 사실적으로 구현하는 동조 엠보 기술이 적용됐다. 국내에 유통되는 강화마루 중 동조 엠보 기술이 적용된 제품은 아이온이 유일하다는 게 회사의 설명이다.

또한 아이온은 포름알데히드 방출이 거의 없는 친환경 고밀도 섬유판(HDF)으로 제작됐다. 접착제 없이 결합할 수 있어 시공 과정 중 접착제에서 방출되는 유해물질에서도 안전하다. 표면은 라미네이팅 코팅 처리를 해 합판마루 대비 내마모성과 내구성을 높였다. 특허 받은 에너지폼으로 에너지 효율도 개선했다.

이길용 동화기업 건장재사업부 상무는 "남녀노소 누구나 안심하고 사용할 수 있는 제품 구조와 소비자 마음을 사로잡을 디자인을 담고자 했다"서 "앞으로도 바닥재 시장의 흐름을 이끌기 위한 신제품 연구를 이어가겠다"고 말했다.

