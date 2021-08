가스공사, 상반기 순익 4625억…해외사업 실적 개선

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국가스공사는 올해 상반기 연결 기준 당기순이익이 지난해 같은 기간(418억 원)의 약 11배인 4625억 원을 기록했다고 17일 밝혔다.

지난해 상반기엔 코로나19로 급락한 국제유가를 반영하며 호주 GLNG 사업 등에서 4357억 원의 손상차손을 인식했지만, 올해는 국제유가가 반등하면서 손상 차손이 발생하지 않았고 해외자원개발을 수행 중인 자회사들의 실적도 대폭 개선됐다. 호주 프리루드 사업은 올해 상반기에만 398억 원 흑자전환하며 해외사업 실적 개선을 주도했다.

연결 기준 매출액은 지난해 대비 4.1% 증가한 12조 5524억 원을 기록했다. 도시가스용 및 발전용 천연가스 판매량이 지난해 상반기 보다 각각 8.4%, 31.4% 늘어나는 등 전체 판매량이 17.7% 증가한 데 따른 것이다.

가스공사는 하반기 이후에도 양호한 실적이 지속될 것으로 내다봤다. 7월 천연가스 판매량은 전년 동기 대비 43.6% 늘어난 2579천 톤으로 집계됐다. 해외사업 실적이 국제유가를 후행하는 특성을 보이고 있는 만큼 하반기 해외사업 실적도 한층 개선될 것으로 전망된다.

올해는 주주배당도 재개될 가능성이 높다. 지난해는 대규모 해외사업 손상차손 발생으로 주주배당을 실시하지 못했지만, 정부의 배당 정책 가이드라인에 따라 별도 기준 당기순이익의 40%를 주주에게 배당할 것으로 알려졌다.

