KB국민카드, KB페이 특화 'KB페이 챌린지 카드' 출시

KB페이 이용 시 월 최대 9만8000 포인트 적립

재미 요소 가미된 포인트 적립과 실시간 혜택 확인 서비스 탑재

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 'KB페이' 특화 카드를 선보인다. 종합 금융 플랫폼 기업으로 도약하기 위한 디지털 혁신의 일환이다.

KB국민카드는 KB페이에 등록해 사용하면 월 최대 9만8000점의 포인트가 적립되고, 주단위 과제수행형 이벤트를 통해 포인트 추가 혜택도 누릴 수 있는 'KB페이 챌린지 카드'와 'KB페이 챌린지 플러스 카드' 출시했다고 17일 밝혔다.

이 카드는 KB페이 애플리케이션(앱)과 푸시 알림 서비스를 통해 이용 실적과 혜택 현황을 실시간으로 확인할 수 있고, 전월 이용실적 조건 없이 당월 승인 실적을 기준으로 혜택이 제공된다. 또 온라인 게임에서 수행 임무 달성 시 보상이 제공되는 퀘스트 개념을 도입해 주 단위로 고객이 일정 과제를 달성하면 포인트가 적립된다.

이 카드를 KB페이에 등록해 온라인과 오프라인 가맹점에서 건당 1만원 이상 사용하면 전월 이용실적에 관계 없이 월 최대 5만 점 범위 내에서 3회 결제 시 마다 포인트 1000점이 적립된다. 또 건당 1만원 이상 일주일 간 매일 사용하면 월 최대 4000점까지 매주 포인트 1000점이 쌓인다.

KB페이 챌린지 플러스 카드의 경우 당월 승인실적이 80만원 이상이면 매월 포인트 4000점이 제공된다.

올해 12월 25일까지 진행되는 상품 특화 이벤트에 응모시 전월 승인실적이 40만원 이상이고 매주 제시된 3개의 조건(퀘스트)을 달성하면 퀘스트 당 포인트 3000점이 적립된다. 3개 퀘스트 모두 달성 시 포인트 1000점이 추가 적립돼 매주 최대 1만점, 월 최대 4만점까지 포인트를 쌓을 수 있다.

또 행사기간 중 이 카드를 KB페이에 등록해 사용하면 매 결제 건 마다 결제금액의 0.01%에서 최대 0.08% 까지 포인트가 랜덤 방식으로 즉시 적립되는 럭키박스가 KB페이 앱을 통해 제공된다.

이 카드는 지난달 구축한 '멀티 디자인 프로세스'를 기반으로 에스팀과 SM엔터테인먼트의 합작 매니지먼트 회사 스피커에 소속된 ▲샘바이펜 ▲나난 ▲성립 ▲메이킴 ▲차인철 등 5명의 유명 아티스트와의 디자인 협업을 통해 완성도와 소장가치 높은 카드 디자인을 제공한다.

이 카드를 온라인 채널을 통해 발급 받고 일정 금액 이상 사용한 고객에게는 추첨을 통해 3000명에게 5명의 아티스트들이 디자인한 카드홀더와 그립톡 등 한정판 굿즈를 제공하는 이벤트도 진행된다.

연회비는 'KB페이 챌린지 카드'의 경우 1만5000원이며, 'KB페이 챌린지 플러스 카드'는 3만원이다. 플라스틱 실물 카드 발급 없이 스마트폰에 등록해 사용하는 모바일 단독카드로 발급 받으면 연회비는 각각 9000원과 2만4000원이다.

KB국민카드 관계자는 "이 카드는 KB페이 이용 고객에게 재미 요소를 겸비한 경쟁력 높은 포인트 적립 혜택을 제공하고, KB페이 앱을 통해 신속하고 편리하게 카드 혜택과 사용 현황 등을 확인할 수 있다"며 "앞으로도 KB페이를 필두로 KB국민카드의 다양한 디지털 서비스에 최적화된 편의 서비스와 차별화된 혜택을 담은 특화 상품을 계속해서 선 보일 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr