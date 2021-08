"귀향 대신 프리미엄 선물" … 현대百, 추석 정육 선물세트 20% 확대

역대 최대치인 9만개 물량 준비

몽탄·금돼지식당 등 맛집 협업 선물세트도

[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 19,554 전일가 80,100 2021.08.17 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일"명품 보복소비 덕분에" … 백화점 3사, 2분기 실적 호조"소비 회복·신규점 선방" 현대백화점, 2Q 영업익 577억…609.6%↑(종합) close 이 올 추석 정육 선물세트 물량을 지난해보다 20% 늘려 역대 최대치인 9만개를 준비한다고 17일 밝혔다. 다양해진 고객들의 취향을 고려해 지난해보다 품목수도 10% 늘려 모두 113종을 선보인다.

코로나 재확산으로 사회적 거리두기 조치가 강화되고 귀향 대신 부모님이나 친척에게 비대면으로 감사한 마음을 전하는 트렌드가 확산되면서 대표적인 명절 프리미엄 선물 세트인 한우를 비롯해 정육 선물세트 물량을 대폭 늘렸다는 게 백화점 측 설명이다.

앞서 코로나19 상황에서 맞았던 지난해 추석에도 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 19,554 전일가 80,100 2021.08.17 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일"명품 보복소비 덕분에" … 백화점 3사, 2분기 실적 호조"소비 회복·신규점 선방" 현대백화점, 2Q 영업익 577억…609.6%↑(종합) close 의 정육 선물세트 판매는 전년 추석 대비 19.1% 신장하며 전체 선물 세트 신장률(13.8%)보다 1.5배 높았다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 19,554 전일가 80,100 2021.08.17 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일"명품 보복소비 덕분에" … 백화점 3사, 2분기 실적 호조"소비 회복·신규점 선방" 현대백화점, 2Q 영업익 577억…609.6%↑(종합) close 은 우선 한우 선물세트를 지난해보다 10% 가량 늘린 6만5000세트 준비했다. 100만원 이상 초(超) 프리미엄 선물세트의 물량을 지난해보다 50% 늘리고, 품목수도 기존 3종에서 5종으로 늘렸다.

최고가 한우 세트로는 1++등급 한우 중에서도 마블링 최고 등급(No.9)만 사용한 '현대명품 한우 넘버나인(250만원)'을 새로 내놓았다. 구이용 갈비(1.6㎏)를 비롯해 안심·등심·살치살·토시살 등 구이용 부위로만 6.4㎏ 구성한 상품으로, 지난해 추석 한우 최고가 선물 세트(150만원)보다 100만원 비싸다.

한우를 200g씩 소포장해 1㎏ 내외로 구성돼 보관과 관리 편리성을 높인 소포장 세트 '한우 소담 세트'도 작년 추석보다 30% 이상 많은 1만5000세트를 선보인다. 볏짚·보리·쌀겨 등 자체 배합한 곡물을 '끓여 먹이는 방식'으로 기른 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 19,554 전일가 80,100 2021.08.17 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일"명품 보복소비 덕분에" … 백화점 3사, 2분기 실적 호조"소비 회복·신규점 선방" 현대백화점, 2Q 영업익 577억…609.6%↑(종합) close 의 대표 프리미엄 한우 세트 '화식한우'를 소포장한 '현대 화식한우 소담 매(梅)세트(22만원)', '현대 화식한우 소담 난(蘭)세트(15만원)'도 판매한다.

MZ세대를 겨냥해 유명 맛집과 협업한 정육 선물세트도 나왔다. '몽탄 우대갈비 세트(18만원)', '뜨락 숙성 스테이크 세트(50만원)', '금돼지식당 금돼지 로스 세트(13만원)' 등이 대표적이다. 올 초 오픈해 더현대 서울 맛집으로 자리잡은 이탈리아 그로서란트 '이탈리(EATALY)'의 레시피를 활용한 '이탈리 피렌체식 티본 스테이크(19만원)', '이탈리 안심 스테이크 세트(15만원)' 등도 준비했다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 19,554 전일가 80,100 2021.08.17 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일"명품 보복소비 덕분에" … 백화점 3사, 2분기 실적 호조"소비 회복·신규점 선방" 현대백화점, 2Q 영업익 577억…609.6%↑(종합) close 관계자는 "가격대별·부위별로 다양해지고 있는 고객 취향을 감안해 새로운 정육 선물세트를 대거 선보이게 됐다"며 "고객들이 안심하고 감사의 마음을 전할 수 있도록 선물세트 준비에서부터 주문?배송에 이르기까지 방역 강화에도 총력을 기울이겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr