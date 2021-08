[아시아경제 이선애 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,550 2021.08.17 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 중소형 OLED 시설투자에 3.3조원 투입(상보)외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화 close 가 중소형 유기발광다이오드(OLED)에 3조3000억원 규모의 신규 시설 투자를 진행한다고 17일 공시했다. 투자기간은 총 3년으로 2024년 3월 31일 종료 예정이다. 회사 측은 “중소형 OLED 시장 대응을 위한 생산능력 확보 차원”이라고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr