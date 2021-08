강릉서 쏘임 사고 113건 신고

[아시아경제 라영철 기자] 최근 강원 동해안에서 '노무라입깃해파리' 쏘임 사고가 자주 발생해 피서객들의 각별한 주의가 요구되고 있다.

16일 강원도환동해본부는 "지난달 30일 노무라입깃해파리 주의보가 발령된 동해안에서 쏘임 사고를 당했다는 신고가 이어지고 있다"며 이같이 밝혔다.

환동해본부에 따르면, 노무라입깃 해파리 주의보는 100㎡당 1마리 이상 발견될 때 내려지며, 강릉에서 노무라입깃해파리 쏘임 사고가 113건 신고됐다.

노무라입깃해파리에 쏘이면 독성으로 인해 통증을 느끼고 심한 경우 쇼크로 사망할 수도 있다.

환동해본부는 "노무라입깃해파리 주의 단계 특보 확대 발령에 따라 해파리가 소멸 때까지 수시로 모니터링을 진행하고 있다"고 전했다.

